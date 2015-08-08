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لحماية جلدك من أضرار الشمس.. ادهن كريم الوقاية قبل الخروج بنصف ساعة

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لحماية جلدك من أضرار الشمس.. ادهن كريم الوقاية قبل الخروج بنصف ساعة لحماية جلدك من أضرار الشمس.. ادهن كريم الوقاية قبل الخروج بنصف ساعة
يساهم ارتفاع درجات حرارة الجو إلى حدوث بعض المشاكل الصحية، التى تتعلق بصحة الجسم بوجه عام وخاصة الجلد، حيث يؤدى تعرضه لأشعة الشمس المباشرة للإصابة ببعض الالتهابات الجلدية.

أضرار الشمس على صحة الجلد


>حول ذلك يقول الدكتور أحمد محمد العطار أخصائى الجلدية التناسلية والليزر والتجميل، أن ارتفاع درجات حرارة الجو والرطوبة يؤثر على صحة الجلد ويؤدى لبعض الأضرار الصحية مثل حدوث الالتهابات بالجلد والتى تصل فى بعض الأحيان إلى حدوث حروق وبقع داكنه بالجلد.

أهمية كريمات حماية الجلد من أشعة الشمس


>ويستكمل د. أحمد، قائلا "يجب الاهتمام والعناية بالجلد خلال فصل الصيف لحمايته من الإصابة بعض الأضرار الصحية من خلال دهان بعض كريمات والمستحضرات الطبية الواقية من أشعة الشمس والمرطبة بجميع المناطق المكشوفة من الجلد مثل الوجه والرقبة والأذنين والكفين".

معايير ينبغى مراعاتها عند استعمال كريم حماية من الشمس


>ويتابع د. أحمد، قائلا " يفضل دهان الكريمات الواقية من أشعة الشمس قبل الخروج بفترة تترواح 15 إلى 30 دقيقة لضمان نجاحه وكما يجب وضع واقى الشمس على الجلد كل ساعتين فى حالة القيام بمجهود ونشاطات بدنية تتسبب فى العرق وكذلك أثناء الذهاب للمصيف لحماية الجلد من التعرض للأشعة الفوق بنفسجية".

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