للحوامل.. اعرفى أسباب ظهور دوالى الساقين أثناء حملك

دوالى الساقين عند الحامل

أسباب دوالى الساقيين عند الحامل

دوالى الساقين أحد المشاكل الصحية، التى تواجهها النساء خاصة فى فترة الحمل والولادة، مما يتسبب لهم فى حدوث بعض المشاكل التى تتعلق بالناحية الجمالية لجسمهن.>حول ذلك يقول دكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بالقصر العينى، أن دوالى الساقين هى عبارة عن ركود الدم بالأوعية الدموية بالجسم خاصة منطقة الساقين وهى يكثر ظهورها عند السيدات خلال فترة الحمل.>ويستكمل د. عمرو، قائلا "عادة ما تصاب السيدات بالدوالى أثناء فترة الحمل بصورة ملحوظة إلى أن تزداد بالشهور الأخيرة من الحمل نتيجة وجود سببين وهما":>1)كبر حجم الرحم>يؤدى كبر حجم الرحم أثناء فترة الحمل إلى حدوث ضغط على أوردة الساقين والحوض مما يزيد ضغط الدم المتدفق بالأوعية الدموية وتمددها فى بروزها بالجسم فى صورة تورم أو انتفاخ بالأوعية الدموية وكما تزداد انتشار الدوالى مع قرب انتهاء شهور الحمل.

2) إفراز هرمون الحمل "البروجستيرون"يؤدى لارتخاء الأوعية الدموية مما يؤدى لتمددها وظهور الدوالى.