انتهت - عودة الدوري الإنجليزي – تشيلسي 2-2 سوانزي..مباراة مثيرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وسوانزي سيتي التي تقام في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

هدف تشيلسي الثاني في مرمى سوانزي

- كورتوا يحصل على أول حالة طرد في الدوري الإنجليزي

- شاهد جوميز يضيع إنفردا سهلا امام تشيلسي

- شاهد كورتوا يتصدى لتسديدة قوية من لاعب سوانزي

- شاهد رد فعل مورينو بعد عدم احتساب ركلة جزاء لكوستا أمام سوانزي

- شاهد أوسكار يباغت سوانزي بهدف مخادع

- شاهد أندريه أيو يسجل هدفا في مرمى تشيلسي

- أحداث المباراة

انتهت

- الحكم احتسب 4 دقائق كوقت بدل من الضائع.

ق86: فالكاو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لكنها خرجت ضعيفة من قدم الكولومبي وصلت سهلة في يد الحارس.

ق66: ركلة حرة للبلوز لعبها فابريجاس داخل منطقة الجزاء حولها إيفانوفتش المتقدم برأسه لكنها مرت فوق العارضة.

ق55: جوميز يسجل الركة على يسار الحارس في الشباك.

-سوانزي يتعادل.

ق53: شيلفي أرسل كرة ساقطة مرت من فوق دفاع البلوز تسلمها جوميز في مواجهة المرمى خرج كورتوا من مرماه وعرقل مهاجم سوازي وارتكب ركلة جزاء والحكم أخرج الحارس البلجيكي مطرودا خارج الملعب.

- انطلاق الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول

ق42: تغيير اضطراري لسوانزي بخروج كي سونج يونج ودخول جاك كورك.

ق30: ويليان حاول أن يرسل عرضية من اليسار اصطدمت الكرة في قدم فيدريكو فيرناندز مدافع سوانزي ثم حولت اتجاها للمرمى وسقطت داخل الشباك.

- تشيلسي يتقدم.

ق29: مونتيرو انطلق بالكرة من اليسار ثم حولها لعرضية رائعة جوميز يعلو الجميع ويسددها برأسه أسفل المرمى تصدى لها كورتوا وارتدت لأيو الذي سددها بيسراه في الشباك.

-سوانزي يسجل التعادل.

ق23: ركلة حرة للبلوز من الجبهة اليسرى سددها أوسكار داخل منطقة الجزاء لم يتابعها أحد وذهبت للشباك.

- تشيلسي يسجل الأول.

ق15: تمريرة سحرية وضعت جوميز منفردا أمام كورتوا راوغ كاهيل ثم سدد الكرة لكن تيري تدخل في اللحظة الأخيرة.

ق12: شيلفي انطلق من الناحية اليمنى ثم أرسل عرضية أرضية امسكها كورتوا بثبات.

ق7: ركلة ركنية للضيوف نفذت مقوسة داخل منطقة جزاء تشيلسي حولها جوميز برأسه لكنها مرت بجوار القائم.

ق3: ويليان أرسل كرة ساقطة داخل منطقة جزاء سوانزي كوستا انطلق في اتجاه الكرة لكن فابيانسكي خرج من مرماه وشتت الكرة قبل أن يسددها مهاجم البلوز.

انطلاق المباراة

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