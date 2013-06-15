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تأجيل محاكمة 25 متهما في "خلية مدينة نصر" لـ20 أغسطس لسماع الشهود

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تأجيل محاكمة 25 متهما في "خلية مدينة نصر" لـ20 أغسطس لسماع الشهود تأجيل محاكمة 25 متهما في "خلية مدينة نصر" لـ20 أغسطس لسماع الشهود

كتب : طارق عباس منذ 12 دقيقة

المتهمين في قضية"خلية مدينة نصر"

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل نظر قضية "خلية مدينة نصر"، المتهم فيها 25 شخصا بتكوين جماعة تكفيرية أسست على خلاف أحكام القانون هدفها تنفيذ عمليات تخريبية بالبلاد، إلى جلسة 20 أغسطس المقبل، لطلب الدفاع بسماع شهود الإثبات جميعا، ولإعلان أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لمناقشته بناء على طلب الدفاع لإثبات مشروعية أفكار المتهمين حول فكرة الجهاد.

وحددت المحكمة من الأربعاء 3 يوليو المقبل وحتى 9 من الشهر نفسه، للاطلاع على الأحراز، وندبت المستشار ناصر بربري عضو يسار المحكمة، ومحمد جمال محرم وكيل نيابة أمن الدولة، للإشراف على الاطلاع، وتحرير محضر يعرض على المحكمة ويرفق بالإجراءات، وذلك بمحكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبس المتهمين.

وفور انتهاء المحكمة من قرارها، صاح المتهمون داخل القفص "حسبنا الله ونعم الوكيل يا ظلمة"، و"كلكم كفرة".

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