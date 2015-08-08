غياب رونالدو وبنزيمة وبيبي وراموس وكوينتراو عن ودية ريال مدريد الجديدة

(إفي): يسافر فريق ريال مدريد إلى أوسلو لمواجهة فاليرينجا النرويجي في لقاء ودي، يغيب عنه المصابون كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وبيبي وفابيو كوينتراو، الذين انضم إليهم سرخيو راموس لعدم تعافيه في الوقت المتوقع بسبب كدمة تعرض لها في ميونيخ أمام البايرن.

وهكذا تطول قائمة مصابي النادي الملكي تدريجيا خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، مع انضمام لاعبين آخرين لها عقب الإعلان عن الأنباء السيئة المتعلقة بإصابتي بنزيمة وبيبي العضليتين، اللتين تجعل شكوك قوية تحوم حول مشاركتهما في مباراة الفريق الاولى بالليجا أمام سبورتنج خيخون على ملعبه المولينون.

وكان أخر من انضم للقائمة سرخيو راموس، الذي لن يسافر إلى أوسلو كي يتمكن من التعافي من أثر كدمة تعرض لها في نهائي بطولة كأس أودي الودية أمام البايرن، الذي انتهى لصالح الفريق البافاري بهدف نظيف.

ولن يشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو كذلك في بعثة فريقه إلى أوسلو، بعدما تمرن على مدار عدة أيام بشكل فردي وبخطة خاصة للتعافي من من آلام أسفل الظهر.

وكان اسيير إيارامندي والكرواتي لوكا مودريتش قد خضعا أيضا لعلاج بسبب متاعب عضلية، ولكنهما من بين اللاعبين الـ23 الذين استدعاهم المدرب رافائيل بينيتث لمباراة فاليرينجا.

وتشمل قائمة اللاعببن الذين تم استدعاؤهم كلا من: كيلور نافاس، وكيكو كاسيا، وروبين يانييز، ودانيلو، وداني كارباخال، ورافائيل فاران، وناتشو فرنانديز، ومارسيلو، وألفارو أربيلوا، وأسيير إيارامندي، وماركوس يورنتي، وكاسيميرو، ولوكا مودريتش، وتوني كروس، وجيمس رودريجيز، وجاريث بيل، ودينيس تشيريشيف، وإيسكو، وماركو أسينسيو، ومارتن أوديجار، ولوكاس فازكيز، وخيسيه رودريجيز، وبورخا مايورال.