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ضبط مُسجل لحيازته بندقية آلية و7 طلقات بنصر النوبة بأسوان

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ضبط مُسجل لحيازته بندقية آلية و7 طلقات بنصر النوبة بأسوان ضبط مُسجل لحيازته بندقية آلية و7 طلقات بنصر النوبة بأسوان
تمكن ضباط مباحث مركز نصر النوبة بأسوان، اليوم، السبت، من ضبط مُسجل سبق اتهامه فى عدد من القضايا، لحيازته بندقية آلية وعدد من الطلقات.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من المباحث الجنائية برئاسة العميد خالد الشاذلى، يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث مركز شرطة نصر النوبة، بإشراف العميد أشرف زكريا الأمير رئيس فرع البحث وسط، ورئاسة الرائد إبراهيم عطية ومعاونة النقيب أحمد صبرى والنقيب أحمد سليمان، من ضبط المتهم "أحمد.ع. " 48 سنة، عاطل، وسبق اتهامه فى قضيتين (حيازة سلاح بدون ترخيص والاتجار فى مخدر الهيروين) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 أحكام قضائية بمركز كوم أمبو.

وعثر بحوزة المتهم على سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية، وخزينة خاصة بالسلاح، وبها 7 طلقات من نفس العيار، وتحرر المحضر 1094 إدارى مركز نصر النوبة لسنة 2015، وتولت النيابة التحقيق.

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