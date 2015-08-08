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إزالة عقار مخالف غرب الإسكندرية وحملة تموينية على المخابز

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إزالة عقار مخالف غرب الإسكندرية وحملة تموينية على المخابز إزالة عقار مخالف غرب الإسكندرية وحملة تموينية على المخابز
قام حى غرب برئاسة العميد محمد أبو شبانة وبوجود مصطفى جمعة سكرتير الحى ومعاون رئيس الحى للإزالة والإشغالات وأشرف الليثى مدير المتابعة الميدانية ومفتشى الادارة بمتابعة أعمال إزالة العقار رقم 7 كمال الدين مع الزمزمى حيث تمت إزالة عدد 3 طوابق ومتبقى الأول والمحلات، وجارٍ المتابعة من قبل الحي مع مقاول الإزالة للانتهاء من الأعمال.

من جهه أخرى شن حى غرب برئاسة العميد محمد أبو شبانة، حملة تموينينة بحضور نورهان محمود معاون رئيس الحى للخدمات ومحمد رزق مدير إدارة تموين غرب وجمال رئيس قسم الرقابة على عدد من المخابز للتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات، وتم تحرير محضر لبعض المخالفين فى الوزن.

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