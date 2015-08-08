مقتل 4 جنود وشرطي في هجوم قراصنة على قاعدة للجيش النيجيري

أعلنت القوات المسلحة والشرطة في نيجيريا، السبت 8 أغسطس أن 4 جنود وشرطيا قتلوا في هجوم مسلح استهدف قاعدة للجيش في جنوب البلاد يوم الجمعة.

وأفادت المصادر العسكرية والأمنية، بأن مسلحين يشتبه بأنهم قراصنة كانوا يستقلون زوارق قتلوا 4 جنود وشرطي واستولوا على أسلحة في هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة الدلتا الغنية بالنفط.

وقال أسينيم بوتسوات، المتحدث باسم الشرطة: “هاجمت أربعة زوارق يستقلها مسلحون مجهولون يشتبه في أنهم قراصنة قاعدة نيمبي، في ولاية بايلسا الساعة 11:30 تقريبًا (2230 بتوقيت جرينتش) مساء أمس الجمعة، وقتلوا أربعة جنود وشرطي واستولوا على أسلحة من القاعدة”… قائلا “إن فريقا مشتركا من الجيش والشرطة يمشط منطقة الخلجان البحرية حيث وقع الهجوم بحثا عن الجناة”.

من جهته قال العقيد ربيع أبو بكر المتحدث باسم وزارة الدفاع: “من يشتبه بأنهم ينهبون مستودعات النفط” نفذوا الهجوم، في إشارة إلى من يتسللون إلى أنابيب النفط لسرقة الخام ثم يقومون بتكريره أو بيعه للخارج، ما يكبد خزائن البلاد خسائر فادحة، ويمثل النفط نحو 70% من عائدات نيجيريا.

وتضم منطقة الدلتا معظم احتياطي نيجيريا من النفط والغاز وتعد أكبر منتج للنفط في إفريقيا كما أنها صاحبة أكبر اقتصاد في القارة السمراء.

رويترز