تونس تجري الانتخابات البلدية في 2016

رجح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، شفيق صرصار، إجراء الانتخابات البلدية العام المقبل، وربط ذلك بالتعجيل بإنهاء التشريعات الخاصة بها.

وقال “صرصار”، في مقابلة صحفية نشرت، السبت، ونقلتها وكالة «سبوتنيك» “إن تحديد موعد الانتخابات البلدية مرتبط بإنجاز القوانين الخاصة بالانتخابات والمصادقة عليها، ومن الممكن إجراؤها عام 2016، إذا جرى التعجيل في المصادقة على هذه القوانين”.

ودعا صرصار، أعضاء مجلس الشعب التونسي إلى وضع خارطة طريق يلتزم بها، للنظر في مجموعة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية، بداية من شهر أكتوبر المقبل، وفي أجل أقصاه شهر مارس 2016.