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مصرع شخص وإصابة آخرين في إنفجار مقطورة مواد بترولية بالطريق الزراعي

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مصرع شخص وإصابة آخرين في إنفجار مقطورة مواد بترولية بالطريق الزراعي مصرع شخص وإصابة آخرين في إنفجار مقطورة مواد بترولية بالطريق الزراعي

أرشيفية

لقى صاحب ورشة مصرعه وأصيب 8 أخرين إثر انفجار “تنك” سيارة مخصصة لنقل المواد البترولية أمام ورشة لحام بالطريق الزراعى “القاهرة – الإسكندرية” بدمنهور أثناء إصلاحها وصيانتها.

وقال، مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، إن السيارة وتحمل رقم “9132 ب ى د” مخصصة لنقل المواد البترولية “فارغة الحمولة” ، اشتعلت نتيجة لتطاير شرر من “صاروخ ” كهربائى أدى إلى إنفجار “التنك” بالمقطورة وإنفجارها، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 أخرين، كما حدثت تلفيات بعدد 2 سيارة أثناء توقفهما بمحل الواقعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور المركزى لتلقى العلاج.

على الفور إنتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتم السيطرة على الحريق ، وتسيير حركة المرور بالطريق.​

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