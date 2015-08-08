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«الأمم المتحدة» تعلن مقتل خمسة من المتعاقدين معها في الهجوم على فندق بـ مالي

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«الأمم المتحدة» تعلن مقتل خمسة من المتعاقدين معها في الهجوم على فندق بـ مالي «الأمم المتحدة» تعلن مقتل خمسة من المتعاقدين معها في الهجوم على فندق بـ مالي

جندي تابع للامم المتحدة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة، في مالي السبت، أن خمسة موظفين يعملون لحساب شركات متعاقدة مع البعثة، وجنسياتهم ” مالي ونيبالي وجنوب افريقي وأوكرانيين” قتلوا في الهجوم الذي شنته مجموعة مسلحة على فندق في سيفاري بوسط البلاد.

وقالت البعثة – في بيان- نقلته وكالة «الأنباء الفرنسية» أن، ” حصيلة الطواقم المتعاقدين معها بعد الهجوم على فندق بيبلوس في سيفاري هي خمسة قتلى، هم مالي كان سائق الشركة المتعاقدة مع البعثة الأممية ونيبالي وجنوب افريقي واوكرانيين”.

وتحدثت ايضًا عن إنقاذ أربعة أجانب من الهجوم هم جنوب إفريقيين وروسي وأوكراني.

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