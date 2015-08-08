القبض على 3 محكوم عليهم بالمؤبد ومراقبة 5 سنوات لانتمائهم للإخوان بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، بقيادة اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث الجنائية والأمن العام، وقسم تنفيذ الأحكام من القبض على 3 من العناصر الإرهابية المنتمين للجماعة الإرهابية، وهم حامد محمد منصور طبيب بيطرى مقيم بقرية محلة مسير مركز قطور، ومروان عبد المعبود عبد العاطى إمام وخطيب مقيم بقرية محلة خلف مركز سمنود، وطارق رمضان محمد مقيم قرية كفر الشيخ مفتاح مركز السنطة صادر ضدهم أحكام بالمؤبد ومراقبة 5 سنوات من الشرطة من محكمة جنايات طنطا فى القضية 17273 لسنة 2013، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وإثارة الرأى العام، والتحريض على العنف وحيازة أوراق تحريضية ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك بمشاركة العميد بهاء البطراوى، رئيس مباحث المديرية ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام والنقباء شريف مشالى ومحمد الجمل، وتم اقتياد المتهمين لسجن طنطا العمومى لتنفيذ الحكم تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح سعد، مدير أمن الغربية بالواقعة.

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