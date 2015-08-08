أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشكيل الأهلي – كما انفرد في الجول.. متعب يقود الهجوم أمام النجم.. وفتحي وصالح أساسيان

Google+ Print
تشكيل الأهلي – كما انفرد في الجول.. متعب يقود الهجوم أمام النجم.. وفتحي وصالح أساسيان تشكيل الأهلي – كما انفرد في الجول.. متعب يقود الهجوم أمام النجم.. وفتحي وصالح أساسيان

يقود عماد متعب هجوم الأهلي أمام النجم الساحلي اليوم السبت في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل الأهلي أمام النجم كما انفرد FilGoal.com به أمس الجمعة، حيث يشارك صفقتان من المنضمين حديثا للفريق الأحمر.

يشارك أحمد فتحي إلى جانب صالح جمعة في التشكيل الأساسي للأهلي في المباراة، مع وجود باقي اللاعبين على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في الدفاع: أحمد فتحي- سعد سمير- محمد نجيب- صبري رحيل

في الوسط: حسام عاشور- شريف حازم- صالح جمعة- وليد سليمان- مؤمن زكريا

في الهجوم: عماد متعب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع