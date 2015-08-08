تشكيل الأهلي – كما انفرد في الجول.. متعب يقود الهجوم أمام النجم.. وفتحي وصالح أساسيان

يقود عماد متعب هجوم الأهلي أمام النجم الساحلي اليوم السبت في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل الأهلي أمام النجم كما انفرد FilGoal.com به أمس الجمعة، حيث يشارك صفقتان من المنضمين حديثا للفريق الأحمر.

يشارك أحمد فتحي إلى جانب صالح جمعة في التشكيل الأساسي للأهلي في المباراة، مع وجود باقي اللاعبين على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في الدفاع: أحمد فتحي- سعد سمير- محمد نجيب- صبري رحيل

في الوسط: حسام عاشور- شريف حازم- صالح جمعة- وليد سليمان- مؤمن زكريا

في الهجوم: عماد متعب