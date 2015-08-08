كهربا: أتمنى المشاركة مع الزمالك أمام ليوبار.. وهدفنا التأهل

قال محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك المنضم حديثا إنه يتمنى المشاركة أمام ليوبار في الجولة الرابعة عصر الأحد بكأس الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك بتسع نقاط ويحتاج لنتيجة إيجابية من أجل تأكيد تأهله لقبل نهائي البطولة.

وأضاف كهربا في تصريحاته لموقع الزمالك الرسمي "الفوز هدفنا للتأهل لقبل نهائي الكونفدرالية.. وأتمنى أن أشارك في المباراة بشكل كبير ومؤثر".

وتابع "سأبذل كل جهدي من أجل الفوز بنقاط اللقاء وتحقيق التأهل لنصف النهائي".

وأتم "أتمنى الفوز لإهدائه لجماهير الزمالك ووالدي الروحي مرتضى منصور".