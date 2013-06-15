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غدا.. "التنمية البشرية" بالشورى تلتقي وفدًا من الاتحاد الأوروبي

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غدا.. "التنمية البشرية" بالشورى تلتقي وفدًا من الاتحاد الأوروبي غدا.. "التنمية البشرية" بالشورى تلتقي وفدًا من الاتحاد الأوروبي
لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية

كتب : محمد يوسف ومحمد حمدي منذ 3 دقائق

صرح الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أنه سيلتقى غدا، بالمسؤول الأول عن ملف حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له.

وقال في بيان صدر اليوم، أن اللقاء سيتطرق إلى رؤية اللجنة بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية، والذي وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، بعد عقد عدة جلسات استماع للمعنيين بهذا القانون بحضور ممثلي وزارات العدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، تمهيدا لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لأخذ الموافقة المبدئية عليه، مشيرا إلى أنه ستبدأ اللجنة في مناقشة مواد مشروع القانون؛ حرصا منها على إصدار مشروع القانون بعد توافق مجتمعي يرضي الجميع، ويشجع العمل الأهلي ويدفعه إلى الأمام في خدمة قضايا المجتمع.

وأضاف محمود، أن لجنة التنمية البشرية منفتحة على كل المؤسسات الدولية والجهات المعنية لتوضيح الصورة الحقيقية لمشروع القانون بعيدا عن أي مزايدات.

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