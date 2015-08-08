الداخلية تعلن مصرع مواطن وإصابة 8 فى انفجار سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه أثناء توقف سيارة النقل مقطورة رقم (9132 ب ى د ) والمخصصة لنقل المواد البترولية "فارغة الحمولة " أمام إحدى ورش اللحام الكائنة بالطريق الزراعى " القاهرة – الإسكندرية " دائرة مركز دمنهور للقيام بأعمال إصلاحات وصيانة إلا أنه حدث تطاير شرر من " صاروخ " كهربائى أدى إلى انفجار تنك السيارة واشتعال النيران بالمقطورة وانفجارها.

وأسفر الحادث عن وفاة مالك الورشة وإصابة 8 مواطنين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور المركزى لتلقى العلاج ، كما حدثت تلفيات بسيارتين أثناء توقفهما بمحل الواقعة.

وانتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتسيير حركة المرور بالطريق .