أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الداخلية تعلن مصرع مواطن وإصابة 8 فى انفجار سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية

Google+ Print
الداخلية تعلن مصرع مواطن وإصابة 8 فى انفجار سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الداخلية تعلن مصرع مواطن وإصابة 8 فى انفجار سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه أثناء توقف سيارة النقل مقطورة رقم (9132 ب ى د ) والمخصصة لنقل المواد البترولية "فارغة الحمولة " أمام إحدى ورش اللحام الكائنة بالطريق الزراعى " القاهرة – الإسكندرية " دائرة مركز دمنهور للقيام بأعمال إصلاحات وصيانة إلا أنه حدث تطاير شرر من " صاروخ " كهربائى أدى إلى انفجار تنك السيارة واشتعال النيران بالمقطورة وانفجارها.

وأسفر الحادث عن وفاة مالك الورشة وإصابة 8 مواطنين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور المركزى لتلقى العلاج ، كما حدثت تلفيات بسيارتين أثناء توقفهما بمحل الواقعة.

وانتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتسيير حركة المرور بالطريق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365