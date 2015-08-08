تعدّ النمسا واحدة من الوجهات الأوروبية الأكثر شعبية لقضاء العطلات، وتجذب السائحين القادمين من الشرق الأوسط.

ما هي تكلفة السفر إلى النمسا؟ وما هي العناوين السياحية الأبرز فيها؟

تتمركز جمهورية النمسا في أوروبا الوسطى، عاصمتها فيينا، تحدّها تشيكيا وألمانيا من الشمال، والمجر وسلوفاكيا من الشرق، وسلوفينيا وإيطاليا من الجنوب، وسويسرا وليختنشتاين من الغرب. وتشكل الجبال 60% من مساحتها، وتقلّ نسبة الرطوبة في الجهة الشرقية من النمسا، فيما يتحوّل المناخ إلى قاري على الحدود مع سلوفاكيا والمجر.

تعدّ النمسا واحدة من الوجهات الأوروبية الأكثر شعبية لقضاء العطلات، وتجذب السائحين القادمين من الشرق الأوسط؛ نظراً لغناها بالوجهات السياحية الوفيرة، أبرزها:

- عجلة "فيريس": تعتبر عجلة "فيريس" جزءاً من متنزه "براتر" في فيينا، وتضمّ 15 مقصورة مغلقة ملحقة بمحرّكات كهربائية لتدور كلّ عربة بشكل مستقلّ، من أجل الحفاظ على وضع مستقيم، فمنها ما هو مبنيّ وفق الطراز القديم، ومنها ما يتحلّى بالعصريّة، حيث تتوفّر جميع وسائل الراحة في داخلها لتستمتعي بفرصة مشاهدة جمال المدينة. تصل هذه العجلة إلى ارتفاع 65 متراً عن سطح الأرض ويبلغ قطرها 60.96 متراً، وتزن حوالى 430 طناً، فيما تبلغ سرعتها إلى حوالى 3 كيلومترات في الساعة.

يمكنك زيارتها في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً. أمّا في مارس/آذار وأبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول، فيكون الدوام من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً. ومن أيار حتى أيلول، تفتح العجلة منذ التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً.

تعرفة ركوب العجلة: 11 دولاراً أمريكياً للبالغين، و4.40 دولارات أمريكية للصغار.

- حديقة "شونبرون" للحيوان: تُعدّ هذه الحديقة الأقدم في العالم، وتُجسّد روعة الهندسة المعمارية في عصر "الباروك"، فيما تُصنّف اليوم من بين أكثر حدائق الحيوانات حداثة. ويُمكنك أن تجدي حيوانات صغيرة كثيرة ليس فقط في قفص الفيلة، إنما أيضاً عند النمور والفهود والدببة القطبية والزرافات... وتكمن المتعة الحقيقية، في الذهاب في جولة خاصّة لسبر أغوارها ومراقبة الحيوانات الغريبة خلال الليل، برفقة دليل سياحي!

تذكرة الدخول: 17.32 دولاراً أمريكياً للبالغين، و11.44 دولاراً أميركياً للصغار.

*تكلفة التنقل:

تملك النمسا شبكة وسائل نقل عام متطورة، إذ تأخذك الحافلات والقطارات و"الترام" وخطّا مترو الأنفاق إلى أي مكان في الدولة في أي وقت من الأوقات. تبلغ تكلفة التذكرة للشخص 2.4 دولاراً أمريكياً.

*الفنادق ذات الخمس نجوم:

- فندق "جراند هوتيل": يبعد 3 دقائق سيراً على الأقدام من دار الأوبرا في فيينا، ويضم غرفاً فخمة ومطعمين للذواقة، ومركزاً صحياً يمتد على مساحة 200 متر مربع يشمل "ساونا" مجانية وحمّام بخار ومنطقة للسيدات منفصلة، ومنطقة للاسترخاء، فيما يتم تقديم مجموعة شاملة من علاجات التجميل والتدليك بتكلفة إضافية.

بصرف النظر عن المطاعم الراقية، يمكنك أيضاً تناول العشاء في فندق "جراند كافيه" على "التراس"، أو في قاعة السوشي التقليدية، بالإضافة إلى تراس على السطح يوفر إطلالات بانورامية على مدينة فيينا.

يبدأ سعر الغرفة التي تتسع لشخصين من 364 دولاراً أمريكياً لليلة.

- فندق "كمبنسكي داس تيرول": تحيط به جبال الألب "تيرولين" ذات المناظر الخلابة، علماً أنّه يبعد 7 كيلومترات من جنوب "كيتزبوهيل"، ويوفر مسابح داخلية وخارجية، ومطعمين، ومنتجعاً صحياً يمتد على مساحة 3600 متر مربع.

يمكن للنزلاء في الشتاء الوصول مباشرة إلى منحدرات التزلج. أما في الصيف، فيمكنهم الوصول المباشر إلى شبكة تضم أكثر من 200 كيلومتر من مسارات المشي لمسافات طويلة.

تحظى الغرف بفسحة هامة وتبدو مؤثثة على طراز جبال الألب الحديث.

في مطعم "سرا بوا"، يمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات الأوروبية والآسيوية المصنوعة من المنتجات المحلية عالية الجودة.

يبدأ سعر الغرفة التي تتسع لشخصين من 340 دولاراً أمريكياً لليلة.

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