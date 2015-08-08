محافظ بورسعيد: بدأنا اليوم إنشاء الأنفاق أسفل القناة الجديدة

قال اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، إن هناك فريق عمل من المهندسين والفنيين، بدأ الأعمال التمهيدية لإنشاء أنفاق بورسعيد الثلاثة أسفل قناة السويس عند الكيلو 18 ترقيم القناة، وضم فريق العمل خبراء من الجانب الألمانى ومهندسين وفنيين من تحالف شركات المقاولات.

وأشار محافظ بورسعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، أن معدات الحفر التي ستستخدمها الشركات لحفل الأنفاق سوف تصل بحلول شهر أكتوبر، مضيفاً: “هذا العمل سيوفر الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة، ويقضي على البطالة التي يعاني منها الشباب، وأن المحافظة ستقوم بعمل دورات تدريبية لتأهيل الشباب للعمل”.

وأشار اللواء مجدي نصر الدين، إلي أن المحافظة سنقوم بإنشاء طريق بتكلفة 1.3 مليار جنية، لخدمة ميناء بورسعيد، وتحقيق السيولة المطلوبة