أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الأزهر» يدين الهجوم الإرهابي على سيارة ترحيلات الفيوم

Google+ Print
«الأزهر» يدين الهجوم الإرهابي على سيارة ترحيلات الفيوم «الأزهر» يدين الهجوم الإرهابي على سيارة ترحيلات الفيوم

الدكتور احمد الطيب – شيخ الازهر

أدان الأزهر الشريف؛ الهجوم الإرهابي الذي استهدف سيارة ترحيلات عند إحدى قرى مركز سنورس قرب مدخل محافظة الفيوم. وأسفر عن استشهاد شرطي وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وأكد الأزهر، بحسب ما تدوالته موقع “أخبار ”، أن مثل هذه الهجمات التي تستهدف رجال الشرطة والجيش البواسل في أثناء تأدية واجبهم الوطني هي أفعال إجراميٍة خبيثٍة، وتتنافى مع تعاليم الشريعة السمحة التي تحرم القتل والتخريب والتدمير وترويع الآمنين .

ويشدد على أن مخططات هذه التنظيمات الإرهابية الرامية إلى إثارة الفوضى والنيل من أمن مصر واستقرارها، قد سقطت جميعها أمام بسالة أبناء مصر الأوفياء من القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا الوطن واستقراره.

ويعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه لأهالي وأسرة الشهيد سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، فإنه يدعو جموع الشعب المصري للوقوف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية لمواجهة هذا الإرهاب البغيض، من أجل حفظ استقرار الوطن وتحقيق آمال الأمة وتطلعاتها في مستقبل زاهر للأجيال القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»