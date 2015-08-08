«الأزهر» يدين الهجوم الإرهابي على سيارة ترحيلات الفيوم

أدان الأزهر الشريف؛ الهجوم الإرهابي الذي استهدف سيارة ترحيلات عند إحدى قرى مركز سنورس قرب مدخل محافظة الفيوم. وأسفر عن استشهاد شرطي وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وأكد الأزهر، بحسب ما تدوالته موقع “أخبار مصر”، أن مثل هذه الهجمات التي تستهدف رجال الشرطة والجيش البواسل في أثناء تأدية واجبهم الوطني هي أفعال إجراميٍة خبيثٍة، وتتنافى مع تعاليم الشريعة السمحة التي تحرم القتل والتخريب والتدمير وترويع الآمنين .

ويشدد على أن مخططات هذه التنظيمات الإرهابية الرامية إلى إثارة الفوضى والنيل من أمن مصر واستقرارها، قد سقطت جميعها أمام بسالة أبناء مصر الأوفياء من القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا الوطن واستقراره.

ويعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه لأهالي وأسرة الشهيد سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، فإنه يدعو جموع الشعب المصري للوقوف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية لمواجهة هذا الإرهاب البغيض، من أجل حفظ استقرار الوطن وتحقيق آمال الأمة وتطلعاتها في مستقبل زاهر للأجيال القادمة.