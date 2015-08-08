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ألوان الميتاليك تزين أجمل الإطلالات

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ألوان الميتاليك تزين أجمل الإطلالات ألوان الميتاليك تزين أجمل الإطلالات

السبت 08-08-2015 14:55

في كل حفل تمد فيه السجادة الحمراء نجد حضورًا بارزًا للفساتين البراقة بألوان الميتاليك الأنيقة، إذ تلجأ إليها نجمات هوليوود في أكبر الحفلات ليضمنّ بها تقييمًا ممتازًا لإطلالاتهنّ بعد الحفل. وفي هذا الموضوع نستعرض معك أجمل الإطلالات البراقة خلال هذا العام، فشاهديها واستوحي منها ما يتناسب مع إطلالاتك في حفلاتك.
في الشهور الأولى من هذا العام ظهرت ألوان الميتاليك في أجمل الإطلالات، منها إطلالة داكوتا جونسون Dakota Johnson
بفستان رائع من Chanel يشبه الفضة السائلة في حفل Golden Globes، بالإضافة لإطلالة جوليان مور Julianne Moore وريس ويذرسبون Reese Witherspoon في الحفل نفسه، وفي الشهور الأخيرة تكرر ظهور هذه الألوان في حفل Met Gala كما في إطلالة الأنيقات جيسيكا تشاستاين Jessica Chastain وكيت هادسون Kate Hudson.
تنوعت إطلالات النجمات بهذه الألوان بين الفضي والذهبي، ومن أجمل الإطلالات الفضية كانت إطلالة العارضة شانيل إيمان Chanel Iman بلوك كلاسيكي أنيق والممثلة إيما ستون Emma Stone بإطلالتها العصرية من Lanvin أما فيما يخص الإطلالات الذهبية فيمكن أن نختار إطلالة سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson من بين الأجمل بفستانها القصير من Tom Ford إذ بدت أنيقةً ومتألقةً كعادتها .
شاهدي معنا أجمل الإطلالات بألوان الميتاليك الأنيقة على السجادة الحمراء وشاركينا برأيك.

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سيدتي