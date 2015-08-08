رسام جرافيتي يتهم جيرمي سكوت بالسرقة

وجّه رسام جرافيتي معروف تهمة السرقة إلى المصمّم جيرمي سكوت المدير الإبداعي لدار Moschino ، إذ يزعم أن إحدى رسوماته ظهرت بشكل واضح في فستان عرض ضمن مجموعة خريف وشتاء 2015 ، وارتدته النجمة كاتي بيري في حفل Met Gala لهذا العام .

ومن المفاجئ كذلك ظهور اسم الرسام Rime بشكل واضح على بعض القطع من المجموعة نفسها، على الرغم من أن رسوماته استخدمت من دون إذن منه. وقد ذكر محامي رسام الغرافيتي Rime بأنّ ظهور كاتي بيري في قوائم أسوأ الإطلالات في مجلات الموضة العالمية ساهم في تشويه سمعة الرسام وفنّه. وطالب المصمم جيرمي بوقف بيع هذا الفستان و دفع تعويض مالي .

ليست هذه المرة الأولى التي توجّه فيها اتهامات السرقة إلى المصمم جيرمي سكوت. ففي عام 2013 نسخ رسومات فنان تابع لشركة Santa Cruz Skateboard وانتهت القضية بوقف البيع واعتذار رسمي للفنان الأصلي.