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الزبادى المثلج.. تعرفى عليه وإزاى تقدميه لأطفالك

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الزبادى المثلج.. تعرفى عليه وإزاى تقدميه لأطفالك الزبادى المثلج.. تعرفى عليه وإزاى تقدميه لأطفالك
إذا كنت من الأمهات اللاتى تعانين مع أطفالهن عند إقناعهم بتناول نوعيات محددة من الطعام، فالأمر فى يديك، خاصة مع نوعيات محددة كالزبادى الهام جدا لصحتهم وبناء عظامهم ونموهم بشكل طبيعى.

ولنكن منصفين، أغلب الكبار لا يقبل على منتجات الألبان، فما بال الطفل الصغير، لذا يقدم الدكتور مروان محمد أخصائى التغذية العلاجية حلا لهذه الإشكالية، مؤكدا أنه يمكن للأم أن تقوم بالتغيير التام من طبيعة الزبادى السائلة ليصبح مثلجا كى يتناوله الطفل بقوام ومذاق لم يعتاده من قبل.


>ويمكن للأم أن تقوم بزيادة العسل المفيد مع بعض من البطيخ أو الشمام أو الخوخ أو العنب الطازج والمخفوق كعصير، إلى علبه من الزبادى وتقوم بوضعه فى الفريزر حتى يصبح كالآيس كريم، ليتناوله الطفل فى شكل مثلج وصحى ولذيذ يزيد من طاقته، ويعوض الفاقد من العرق الزائد أثناء الصيف، كما يروى جسمه ويشعره بالترطيب ويخفف من حرارة الطقس لديه.

وحسب مروان، فتقديم الزبادى مثلجا للطفل، يفيد فى تناوله حتى آخره، كما يساعد على إمداده بالعديد من العناصر الموجودة فى اللبن والزبادى والفاكهة والعسل، ليصبح خليطا مثلجا ذى قيمة غذائية عالية.

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مصر 365