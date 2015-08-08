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دراسة: النوم على الجانب هو أفضل وضعية لمكافحة أمراض المخ والأعصاب

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دراسة: النوم على الجانب هو أفضل وضعية لمكافحة أمراض المخ والأعصاب دراسة: النوم على الجانب هو أفضل وضعية لمكافحة أمراض المخ والأعصاب
النوم على الجانب أفضل صحيًا من النوم على الظهر أو البطن، حسب آخر الأبحاث العلمية التى نشرت مؤخرًا، حيث أشارت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ستونى بروك الأمريكية، إلى أن النوم على الجانب يعد هو أفضل وضعية نوم لتعزيز صحة المخ، حيث ثبت أن هذا الجهاز الحيوى يستطيع تنظيف وتطهير نفسه بأقوى فاعلية عند النوم بهذه الوضعية.

وتابع الباحثون أن النوم على الجانب يعزز قدرات المخ خلال عمليات التنظيف ويجعله يصل إلى أفضل وأحسن حالاته فى تطهير السموم والمواد الكيميائية الضارة والفضلات، وتساعده على العمل بأفضل كفاءة للتخلص من السموم التى علقت به على مدار اليوم، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

وأضاف الباحثون أن الفوائد الصحية لوضعية النوم على الجانب لم تتوقف عند هذا الحد، بل ثبت أنها تساهم أيضًا فى الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وشلل الرعاش والعديد من الأمراض العصبية الأخرى، نظرًا لأن النوم على الجانب يساهم فى التخلص من سموم المخ المسئولة عن الإصابة بتلك الأمراض.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Neuroscience"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر أغسطس الجارى.

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