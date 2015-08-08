"مياه الشرب والصرف الصحى" بقنا: إيقاف نقطة الربط عن قرية بخانس بأبوتشت

قال اللواء مهندس هانى محمود حمدى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إنه تم إيقاف نقطة الربط التي تغذي قرية بخانس من شبكة مياه النجمة والحمران عن قرية بخانس بمركز أبوتشت، والتي تسلمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ابتدائيًا منذ أيام قليلة ماضية وذلك لمدة أسبوع بدءًا من اليوم.

وأضاف رئيس الشركة أنه نتيجة مرور مياه الشرب محملة بمادة الكلور لأول مرة بخطوط مياه الشرب بالقرية ما نتج عنه زيادة طفيفة في نسبة العكار ما أدى إلى تغيير لون مياه الشرب التي تصل إلى أهالى قرية بخانس.

وأشار رئيس الشركة إلي انه تم التوصل إلى حل سلمى بالاتفاق مع الأهالي في إيقاف نقطة الربط التي تغذي قرية بخانس من شبكة مياه النجمة والحمران عن القرية لمدة أسبوع من تاريخه ، مؤكدا علي عودة تغذية القرية من عملية مياه بخانس الارتوازية حتي يتمكن الأهالي من تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب بالإضافة إلى قيام الشركة بفتح محابس الغسيل وتطهير الشبكة بالكامل وعودة تشغيل نقطة الربط من شبكة مياه النجمة والحمران بعد أسبوع من جديد.