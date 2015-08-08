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ضبط ربة منزل وزوجها وشقيقها فى الشرقية قبل ترويج 5 كيلو بانجو

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ضبط ربة منزل وزوجها وشقيقها فى الشرقية قبل ترويج 5 كيلو بانجو ضبط ربة منزل وزوجها وشقيقها فى الشرقية قبل ترويج 5 كيلو بانجو
تمكنت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية، من ضبط تاجرة وزوجته وشقيقها، قبل ترويجهم 5 كيلو بانجو بدائرة مركز أبو حماد.

كان اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد سعد الصالحى مأمور مركز شرطة أبو حماد ، يفيد بضبط "و. ف. م" ربة منزل، وشقيقها "م"، وزوجها "ح. م" مقيمون بمركز شرطة أبو حماد، أثناء ترويجهم كمية من مخدر البانجو على عملائهم وزنت 5 كيلو جرام تقريبًا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بالواقعة.

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مصر 365