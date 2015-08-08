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بالفيديو– الجزائري محرز يتألق في فوز ليستر برباعية.. وتعادل مثير بين واتفورد وإيفرتون

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بالفيديو– الجزائري محرز يتألق في فوز ليستر برباعية.. وتعادل مثير بين واتفورد وإيفرتون بالفيديو– الجزائري محرز يتألق في فوز ليستر برباعية.. وتعادل مثير بين واتفورد وإيفرتون

قرر الزمالك تقديم لفتة طيبة للاعب ليوبار رودي نداي مهاجم الفريق الذي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة الفريقين في الجولة الثالثة بكأس الكونفدرالية وذلك خلال إحماء الفريق الأبيض.

ويحل الزمالك ضيفا يوم الأحد على ليوبار في الجولة الرابعة وفي الأذهان إصابة نداي بسقوطه على رأسه في مواجهة الفريقين مما أدى لإصابة بالغة في الفقرتين الرابعة والخامسة.

وقال هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة في تصريحات لقناة الحياة2: "الزمالك قرر ارتداء قمصان عليها صورة اللاعب المصاب ورسالة له في عمليات الإحماء".

وأضاف "لوائح الكاف تمنع دخولنا الملعب بهذه الرسالة لذلك سيرتديها اللاعبون أثناء الإحماء".

وتابع "الجميع يعاملوننا بشكل جيد ولا توجد أي شكوى.. لكن ردود أفعال الجمهور ستظهر خلال المباراة".

وكان الزمالك قد حرص على علاج اللاعب على نفقته الخاصة بحسب ما أكده مرتضى منصور رئيس النادي.

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فيديو اليوم السابع

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