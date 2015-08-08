دبلوماسي مصري يفوز بأيقونة السلام من الأمم المتحدة

حصل رجل الأعمال المصري أمين عام جمعية «محبي مصر السلام» مستشار وزيرة القوى العاملة والهجرة لشئون المصريين في الخارج الدكتور هاني عزيز؛ على جائزة «أيقونة السلام» من الأمم المتحدة لجهوده في مؤسسة «مصر السلام».

وعقدت منظمة «من أجل الإنسانية» الغير حكومية، بالتعاون مع البعثة الدائمة لجمهورية ” ترينيداد أند توباجو” بالأمم المتحدة الجمعة قمة العمل الخيري العالمية الثانية، والحفل الثالث لتكريم ومنح جوائز مسئولي العمل الخيري في العالم بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. وكان من بين المكرمين أيضًا سيدة الأعمال الأردنية إيمان مُطلق.

وفي كلمته، أشاد “عزيز”، بوحدة المسلمين والأقباط، وعبر عنها بأن الكاهن يرتدي غطاء للرأس أسود والإمام يرتدي غطاء للرأس أبيض كما في حدقة العين حيث تحتوي اللونين الأبيض والأسود، وهنأ الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي والحاضرين والعالم كله بقناة السويس الجديدة ودعمه بزيارة مصر والاستثمار بها.

حضر حفل التكريم، كل من سفير القنصلية المصرية في نيويورك الدكتور محمود عمر، وسفير مصر في الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق، ومقدم برنامج “نيويورك فيجن” على قناة دندنا بالتليفزيون الأمريكي الإعلامي المصري ياسر نور الدين، وإمام المركز الإسلامي في مانهاتن الشيخ أحمد دويدار. كما حضر أيضا عدد من الكهنة وتامر عزيز ودينا عزيز نجلا الدكتور هاني عزيز.