"اليوم السابع": الصفقات الانتخابية لخطف مرشحى البرلمان

تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا الأحد، تحت عنوان "الصفقات الانتخابية لخطف مرشحى البرلمان" تفاصيل منافسة الأحزاب والتحالفات السياسية، لضم المرشحين قبل سباق مجلس النواب المُرْتَقَب.

وينافس حزب الوفد "المصريين الأحرار" على المرشحين فى دوائر الصعيد والإسكندرية وغرب الدلتا، فيما منعت اللجنة العليا للانتخابات رموز "الحيوانات المسيئة"، واشترطت إعادة "كشف المخدرات"، كشرط لقبول أوراق الترشح.

وتقرأ على صفحات "اليوم السابع" غدًا..

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* السيسى بعد 6 أغسطس.. الشعب لن يرضى بأقل من نموذج قناة السويس.. افتتاح القناة ثقة يخوض بها الرئيس معاركه مع الفساد والإخوان وبقايا نظام مبارك

* المستقبل يبدأ الآن.. انطلاق عمليات تطوير ميناء شرق بورسعيد.. "تحالف التحدى" يبدأ العمل برفع 17 مليون متر مكعب رمال.. وإنشاء قاعدة ملاحية لشركة "جلفتينر" فى قناة السويس

* تخاريف مرسى عن الألأكل المسمم فى السجن.. المعزول: "طعام السجن خطر على صحتى".. ومصلحة السجون ترد: الرئيس الأسبق يهذى

* تشكيل لجنة من الوزراء لإدارة وتسويق أراضى المليون فدان.. و"محلب" يكلف وزير الإسكان بتوفير وحدات سكنية للمضارين من عقار إمبابة المنهار

* أسرار ورش "بير السلم" لصيانة "مراكب الموت".. "اليوم السابع" تكشف فى جولة ميدانية بالوراق: انتشار قطع الغيار الصينى.. وإغلاق إحدى الورش عقب حادث "المعدية".. وأخرى تستغل تصريحًا ملاحيًا لإصدار التراخيص

* د. محمد شومان يكتب: فى تحولات الخطاب الإعلامى

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* فتنة "مريم ملاك" بين مطرانية مغاغة و"التعليم".. المطرانية تطالب بسرعة إعلان نتيجة الثانوية للطالبة.. ورئيس كنترول أسيوط يرد: من غير المعقول تدخل أى جهة فى إجراءات القضية

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* الحرارة تقتل 5 عمال وتصيب 6 آخرين فى انفجار مصنع "نشا" بشبرا.. مدير الأمن يتفقد الموقع.. والمحافظ يقرر صرف تعويضات لأسر الضحايا

* منع عبد الحليم قنديل من السفر للأردن بسبب "إهانة القضاة"

* رسميا.. ميدان الشهيد هشام بركات.. "رابعة" سابقًا.. "حى شرق مدينة نصر": مخاطبة جميع الجهات الرسمية بالاسم الجديد للميدان اليوم.. ومواطنون: أقوى رد من الدولة على الإرهاب



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