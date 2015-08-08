قيادى داعشى مسجون بالعراق يشنق نفسه فى زنزانته

كشفت شرطة محافظة ذى قار العراقية اليوم السبت، عن قيام القيادى بتنظيم "داعش أبو أيوب العراقى ، الذى إعتقلته قوة أمنية قبل يومين، بشنق نفسه داخل زنزانته شمال الناصرية، فيما أشارت الى أن "العراقي" يحمل جنسيتين.

ونقلت اليوم قناة السومرية نيوز التلفزيونية العراقية عن قائد الشرطة اللواء حسن الزيدى قوله إن أبو أيوب العراقى احد قيادات تنظيم داعش الارهابى الذى اعتقلته قوة من الشرطة قبل يومين، اقدم على شنق نفسه داخل زنزانته بواسطة بطانية فى مركز شرطة ناحية الفجر (118 كم شمال الناصرية)".

وأضاف الزيدى أن "الاجهزة الامنية سجلت اعترافات العراقى بعد اعتقاله وتبين انه يحمل جنسيتين وينتمى للتنظيم الارهابى منذ عام 2013، فضلا عن انه كان مكلفا بواجب من قبل التنظيم لاستطلاع اهداف حيوية داخل المحافظة تمهيدا لاستهدافها".

وأكد أن "يقظة الاجهزة الامنية احبطت العديد من محاولات تسلل ارهابيين الى المحافظة لخلخلة الامن فيها، وكشف مصدر أمنى فى مكافحة الإرهاب بمحافظة ذى قار، فى وقت سابق من اليوم السبت عن أن قوة أمنية تمكنت، قبل يومين، من اعتقال احد قادة تنظيم داعش، ويدعى أبو أيوب العراقي، أثناء دخوله ناحية شمال الناصرية، مبيناً أن العراقى كان يقوم بعملية استطلاع الجسور بالمحافظة لمحاولة تفجيرها، بالتنسيق مع مجموعة تابعة له من أبناء الناصرية، اثناء المظاهرات وإلقاء التهمة على المتظاهرين.

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