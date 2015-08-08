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مصادر عسكرية يمنية تعلن إعادة السيطرة محافظة الضالع رسميا

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مصادر عسكرية يمنية تعلن إعادة السيطرة محافظة الضالع رسميا مصادر عسكرية يمنية تعلن إعادة السيطرة محافظة الضالع رسميا
أفادت فضائية سكاى نيوزعربية، فى خبر عاجل، من مراسليها أن مصادر عسكرية يمنية أعلنت إعادة السيطرة على محافظة الضالع بالكامل رسميًا.

وأعلنت المقاومة الشعبية فى محافظة إب وسط اليمن أنها دمرت 3 أطقم عسكرية تابعة لميليشيات جماعة الحوثيين فى مديرية حزم العدين بالمحافظة وأوقعت أكثر من 20 قتيلا فى منطقة الوزيرية.
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