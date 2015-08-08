مصادر عسكرية يمنية تعلن إعادة السيطرة محافظة الضالع رسميا

أفادت فضائية سكاى نيوزعربية، فى خبر عاجل، من مراسليها أن مصادر عسكرية يمنية أعلنت إعادة السيطرة على محافظة الضالع بالكامل رسميًا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأعلنت المقاومة الشعبية فى محافظة إب وسط اليمن أنها دمرت 3 أطقم عسكرية تابعة لميليشيات جماعة الحوثيين فى مديرية حزم العدين بالمحافظة وأوقعت أكثر من 20 قتيلا فى منطقة الوزيرية.
وأعلنت المقاومة الشعبية فى محافظة إب وسط اليمن أنها دمرت 3 أطقم عسكرية تابعة لميليشيات جماعة الحوثيين فى مديرية حزم العدين بالمحافظة وأوقعت أكثر من 20 قتيلا فى منطقة الوزيرية.
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