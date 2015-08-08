تدمير 17 مركبة لتنظيم داعش فى قصف جوى بالانبار

أفاد قائد قوات صحوة المنطقة الغربية فى محافظة الانبار عاشور الحمادى اليوم السبت ان طيران التحالف الدولى قصف رتلاً لتنظيم داعش الارهابى قرب بلدة حديثة غربى المحافظة.

وقال حمّادى لموقع شفق نيوز الاخبارى الالكترونى العراقى ، ان رتلاً مكوناً من 17 مركبة تحمل مدافع وبينها ثلاث عربات مفخخة خرجت من قضاء هيت لمهاجمة قضاء حديثة بالانبار غير ان طيران التحالف الدولى كان لها بالمرصاد وقصفه.

وأضاف الحمادى ان الضربات الجوية التى استهدفت الرتل ادت الى تدميره بالكامل ومقتل من كان فيه من أعضاء تنظيم داعش الارهابى .