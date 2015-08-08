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الألمان يخترعون دواء ضد «الغباء»

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الألمان يخترعون دواء ضد «الغباء» الألمان يخترعون دواء ضد «الغباء»

أرشيفية

أعد العلماء الألمان مادة فريدة بوسعها مكافحة بعض الأمراض التي يصاب بها دماغ الإنسان.

ومن المميزات الهامة لهذا الدواء قدرته على علاج الرجل والمرأة من الغباء. وقد أعلن العلماء ذلك بعد إجراء سلسلة من التجارب.
> واتضح أن الدواء يزيد فرص تعافي المرضى التام من أمراض خطرة مثل مرض الزهايمر.

وتجري الآن تجربة الدواء على الفئران، وفي حال نجاح التجربة سيتخذ الباحثون في معهد الوراثة الجزيئية قرارا حول جدوى إجراء تجارب إضافية.

وقال الباحث في المعهد هانس غيلهر روبرز إن الدواء الجديد قادر على وقف النشاط الزائد في بعض مجموعات الخلايا العصبية لدى الإنسان. ولذلك بوسعه إحلال الاستقرارفي عمل مخ الإنسان وتحسين قدرته على التفكير والتركيز.

ويأمل الأطباء في أن يحدث اكتشافهم ثورة حقيقية في مجال الطب لأن الملايين من النساء والرجال يعانون حاليا من مرض الزهايمر.

 

روسيا اليوم

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