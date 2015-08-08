أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إنهاء أزمة «مياه الصرف» بالفلكي ومدينة الضباط بالإسكندرية

Google+ Print
إنهاء أزمة «مياه الصرف» بالفلكي ومدينة الضباط بالإسكندرية إنهاء أزمة «مياه الصرف» بالفلكي ومدينة الضباط بالإسكندرية

سيارة كسح مجاري

تم الانتهاء تمامًا من مشكلة الصرف الصحي بالفلكي ومدينة الضباط بسيدي بشر، وذلك بعد رفع الكثير من المخلفات وانتشالها، وجاري إعداد الرسومات لتنفيذ إحلال وتجديد لمنطقة الإصلاح بالفلكي، كما يجري تنفيذ مشروع صغير لإنهاء أي احتماﻻت للطفح مرة آخرى بمدينة الضباط.

الجدير بالذكر، أن محافظ الإسكندرية هاني المسيري، استلم خمسة ملايين جنيٍه، جرى تدبيرها من التبرعات للمحافظة؛ للبدء الفوري في إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمناطق عزب الإصلاح بالفلكي، حتى لا تتكرر عمليات إنسداد الخطوط بالشوارع الفرعية التي ينتج طفح بها، وأنه قبل نهاية هذا العام تقرر الانتهاء من تأهيل وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة رفع السيوف التي تخدم مناطق وعزب المنتزه وشرق إسكندرية من 600 ألف متر مكعب في اليوم إلى 800 ألف وذلك بتكلفة نحو 40 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل