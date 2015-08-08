إنهاء أزمة «مياه الصرف» بالفلكي ومدينة الضباط بالإسكندرية

تم الانتهاء تمامًا من مشكلة الصرف الصحي بالفلكي ومدينة الضباط بسيدي بشر، وذلك بعد رفع الكثير من المخلفات وانتشالها، وجاري إعداد الرسومات لتنفيذ شبكة إحلال وتجديد لمنطقة الإصلاح بالفلكي، كما يجري تنفيذ مشروع صغير لإنهاء أي احتماﻻت للطفح مرة آخرى بمدينة الضباط.

الجدير بالذكر، أن محافظ الإسكندرية هاني المسيري، استلم خمسة ملايين جنيٍه، جرى تدبيرها من التبرعات للمحافظة؛ للبدء الفوري في إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمناطق عزب الإصلاح بالفلكي، حتى لا تتكرر عمليات إنسداد الخطوط بالشوارع الفرعية التي ينتج طفح بها، وأنه قبل نهاية هذا العام تقرر الانتهاء من تأهيل وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة رفع السيوف التي تخدم مناطق وعزب المنتزه وشرق إسكندرية من 600 ألف متر مكعب في اليوم إلى 800 ألف وذلك بتكلفة نحو 40 مليون جنيه.