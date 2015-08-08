حاكم إمارة الشارقة: توجيهات بإنشاء قاعدة لشركة "جلفتينر" فى قناة السويس

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، قررت شركة «جلفتينر»، التابعة للشارقة فتح قاعدة لها فى قناة السويس.

يأتى ذلك فى إطار الدعم المتواصل من دولة الإمارات والشيخ سلطان القاسمى، لمصر فى مشروعها العملاق لتنمية محور قناة السويس عقب افتتاح القناة الجديدة يوم الخميس الماضى.

واختص صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمى فى اتصال عبر مكتبه الإعلامى" اليوم السابع" بتوجيهاته للشركة الإماراتية التى تعد أكبر شركة ملكية خاصة مستقلة لعمليات المناولة البحرية فى الموانئ حول العالم.

وأنشئت " جلفتينر" فى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1976 وتوسعت أعمالها بشكل حيوى قوى عبر الموانئ كشركة خدمات لوجستية، وتعمل حالياً فى عديد من الموانئ عبر العالم.

وتدير «جلفتينر» حاليًا محطتى مينائين رئيسين بالإنابة عن سلطة ميناء الشارقة، وهى خدمة ميناء الحاويات فى الشارقة وخدمة ميناء الحاويات فى خورفكان - وكان ميناء حاويات خورفكان قد تم الاعتراف به بواسطة «مجلة التجارة» كأسرع ميناء خدمات للحاويات فى منطقة الشرق الأوسط وكثالث خدمة مناولة حاويات فى العالم.

وفى أبريل 2015 منح ميناء محطة حاويات خورفكان شرق" ميناء الشحن للعام 2015" وهى شهادة الخدمات اللوجستية التى تصدرها للشرق الأوسط شبكة خدمات الإمداد والنقل فى جوائزها السنوية.

كما تعمل «جلفتينر» الإمارات خارج الدولة فتقدم أعمالها الخدمية فى عدة أقطار من بينهما العراق - خصوصاً مشروع محطة العراق ومركز أم قصر ، وفى كراتشى فى باكستان وريسيف فى البرازيل وطرابلس فى لبنان وإسطنبول فى تركيا وفى محطة الحاويات الشمالية فى جدة وفى ميناء الجبيل الإسلامية وفى محطة حاويات الجبيل فى المملكة العربية السعودية حيث تحصلت «جلفتينر» على 51% من خدمات الشحن فى يونيو 2013 ، أم آخر الامتيازات التى حصلت عليها الشركة، خدمة محطة الشحن فى فلوريدا فى الولايات المتحدة الأمريكية فى يونيو 2015 بعد توقيع اتفاقية لمدة 23 عاما، جعلت بموجبها «جلفتينر» شركة إدارة خدمات شرق أوسطية تعمل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحاليًا تقوم الشركة بخدمات مناولة بما قيمته 6.5 مليون حاوية وتهدف «جلفتينر» للوصول لتوسيع خدماتها لحوالى 35 محطة خدمة حاويات عبر القارات الخمس وذلك تحقيقاً لطموحها فى مضاعفة خدمات الدولية فى الخمسية المقبلة والوصول لخدمات الحاويات إلى ما قيمته 18 مليون حاوية سنوياً لأكثر من مناولة ألف سفينة.