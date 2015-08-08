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مصدر أمنى: انفجار سيارة دمنهور بسبب أعمال لحام بالفنطاس

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مصدر أمنى: انفجار سيارة دمنهور بسبب أعمال لحام بالفنطاس مصدر أمنى: انفجار سيارة دمنهور بسبب أعمال لحام بالفنطاس
قال اللواء أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، إن حادث انفجار سيارة فنطاس محملة بالمواد البترولية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، أدى إلى اصطدام السيارة من شدة الانفجار بسيارة أخرى نقل دبابة أمام مدخل مجمع مواقف دمنهور، وأسفر الحادث عن انفجار السيارة الفنطاس وتفحمها تماما.

وأشار إلى أن السبب وراء الحادث أعمال لحام بالسيارة الفنطاس، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، جار نقلهم لمستشفى دمنهور العام.

وأدى الانفجار إلى حدوث شلل مرورى بالطريق وتوقف الطريق لعدة كيلومترات.. فيما انتقل ضباط الحماية المدنية والمرور فى محاولة للسيطرة على الحريق، وانتقل العقيد أشرف فوزى والمقدم صبحى جنيدى والمقدم أمير السعدنى من قوة مرور البحيرة، فى محاولة لفتح الطريق.


>- مصرع وإصابة 8 أشخاص فى انفجار سيارة مواد بترولية بطريق مصر الإسكندرية
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مصر 365

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