أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا – الإسماعيلي يضم أحمد سمير من الزمالك

Google+ Print
رسميا – الإسماعيلي يضم أحمد سمير من الزمالك رسميا – الإسماعيلي يضم أحمد سمير من الزمالك

حصل الإسماعيلي رسميا على موافقة إدارة الزمالك على ضم أحمد سمير ظهير الفريق الأبيض، لمدة موسم على سبيل الإعارة. قابل للتجديد.

الإسماعيلي طلب من الزمالك أحد الثنائي إسلام جمال أو أحمد دويدار، مع أحمد سمير ويوسف أوباما ومهاجم آخر.

الزمالك سمح للإسماعيلي بالتفاوض مع اللاعبين قبل أن يؤكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي إن البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك رفض رحيل كل اللاعبين المطلوبين في الإسماعيلي.

واتفق محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي مع الزمالك على ضم سمير على سبيل الإعارة.

وقال سيد متولي مدير الفريق والقائم بأعمال مدير الكرة لـFilGoal.com: "تسلمنا موافقة الزمالك على استكمال إجراءات قيد سمير، من أجل الدفع به في المباريات المقبلة".

وتابع "اللاعب سوف يشارك في تدريبات الفريق بدء من اليوم السبت، استعدادا لمواجهة سموحة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع