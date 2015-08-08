رسميا – الإسماعيلي يضم أحمد سمير من الزمالك

حصل الإسماعيلي رسميا على موافقة إدارة الزمالك على ضم أحمد سمير ظهير الفريق الأبيض، لمدة موسم على سبيل الإعارة. قابل للتجديد.

الإسماعيلي طلب من الزمالك أحد الثنائي إسلام جمال أو أحمد دويدار، مع أحمد سمير ويوسف أوباما ومهاجم آخر.

الزمالك سمح للإسماعيلي بالتفاوض مع اللاعبين قبل أن يؤكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي إن البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك رفض رحيل كل اللاعبين المطلوبين في الإسماعيلي.

واتفق محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي مع الزمالك على ضم سمير على سبيل الإعارة.

وقال سيد متولي مدير الفريق والقائم بأعمال مدير الكرة لـFilGoal.com: "تسلمنا موافقة الزمالك على استكمال إجراءات قيد سمير، من أجل الدفع به في المباريات المقبلة".

وتابع "اللاعب سوف يشارك في تدريبات الفريق بدء من اليوم السبت، استعدادا لمواجهة سموحة".