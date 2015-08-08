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بالفيديو - مازيمبي يعزز عقدته أمام المصريين بفوز أكروباتي على سموحة

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بالفيديو - مازيمبي يعزز عقدته أمام المصريين بفوز أكروباتي على سموحة بالفيديو - مازيمبي يعزز عقدته أمام المصريين بفوز أكروباتي على سموحة

عزز مازيمبي عقدته أمام الفرق المصرية بعد أن حقق فوزا على سموحة بهدف نظيف في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

ولم يسبق لأي فريق مصري وأن حقق الفوز على ملعب مازيمبي من قبل بل أن الفريق الكونجولي حقق الفوز في المباريات الثلاث السابقة أمام المصريين على الزمالك مرتين والأهلي مرة.

وبات موقف سموحة صعبا بعض الشيء إذ يتذيل المجموعة بـ3 نقاط من 4 مباريات فيما يتصدر مازيمبي برصيد 8 نقاط.

ونجح سموحة في التصدي لخطورة مازيمبي في الشوط الأول وانتهت كل هجماته الفريق الكونجولي عند الدفاع أو بسهولة تمكن منها المهدي سليمان.

وفي الشوط الثاني وبعد 8 دقائق فقط سجل روجيه أسالي هدفا أكروباتيا رائعا بعد أن استغل رعونة مدافعي سموحة في تشتيت الكرة ليلعبها على الطائر في شباك المهدي سليمان.

وواصل الفريق الكونجولي ضغطه لتسجيل الثاني لكن المهدي سليمان أنقذ الموقف كما نجح دفاع مازيمبي في السيطرة على خطورة العجيزي وحسام باولو وكذلك هيرمان كواو لتنتهي بفوز أصحاب الأرض.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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