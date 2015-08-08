محافظ الأقصر يشكل لجنة لتعويض أصحاب الأراضى بطريق المطار الموازى الجديد

قرر محمد بدر، محافظ الأقصر، تشكيل لجنة برئاسة اللواء عادل مهران، سكرتير عام المحافظة، وتضم فى عضويتها مديرية المساحة وإدارة الملاك بالمحافظة لحصر الأراضى، التى سيتم تعويضها فى مشروع إنشاء الطريق الموازى لطريق المطار، والذى كان قد بدأ العمل به منذ أكثر من 6 سنوات وتوقف العمل بعد قيام ثورة 25 يناير، حيث يهدف الطريق لتخفيف الضغط على الطريق الرئيسى لمدخل الأقصر وفتح محور مرورى جديد سيساهم فى تسهيل الحركة المرورية.

جاء هذا خلال الجولة الميدانية، التى قام بها محافظ القصر، ورافقه خلال رئيس مدينة الزينية ومدير المتابعة الميدانية ومدير المساحة ومدير الأملاك، ومسئولو هيئة الطرق حيث جاءت الجولة للوقوف على الطبيعة على أهم المشكلات المتعلقة بتوقف العمل بالطريق، الذى يبدأ من شارع طريق الزينية طراد النيل غربًا حتى كمين يسى شرقا، وكان قد تم التخطيط لتنفيذه على ثلاث مراحل، وتم البدء بالفعل به فى عام 2010، ووصلت نسبة التنفيذ إلى ما يقرب من الـ60% فى بعض الأجزاء الخاصة بالطريق وتعطل العمل به عام 2011.