السجن 6 سنوات لسائق وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت ، بمعاقبة المتهم "جمال – أ – ر" 35 سنة سائق بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة، بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم، برئاسة المستشار طارق وصفى وعضوية المستشارين عماد فتحى وبشير عبد الرؤوف بشير، بأمانة سر رمضان حسن.

تعود وقائع القضية إلى شهر مارس 2015 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه وبحوزته 150 قرص ترامادول و24 قطعة حشيش.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.