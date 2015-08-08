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بالصور..وزير التعليم الفنى يفتتح مدرسة الرحمانية الصناعية للبنات بالبحيرة

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افتتح الدكتور محمد يوسف – وزير التعليم الفنى والتدريب والدكتور محمد سلطان – محافظ البحيرة مدرسة الرحمانية الثانوية الفنية الصناعية بنات.

يذكر أن المدرسة مقامة على مساحة 12600 م2 بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه شاملة الإنشاء والتجهيز بالأثاث والمعدات والأجهزة والمستلزمات التعليمية وتضم خمسة أقسام ( كهرباء – زخرفة – حاسبات – ملابس جاهزة – اليكترونيات ) ومن المقرر فتح باب التنسيق بالمدرسة اعتبارا من يوم الاحد 9 سبتمبر لخدمة طالبات مركز الرحمانية والقرى المجاورة وتضم المدرسة المعامل الحديثة والورش فى كل تخصص وبها ملعب ثلاثى وفناء على مساحة 2 فدان يسمح بالتوسعات المستقبلية بالمدرسة واستيعاب 25 فصلا فى كل مرحلة بالإضافة إلى طالبات إعدادى التعليم المهنى وطالبات العمال من الخارج.

ورافق الوزير خلال افتتاح المدرسة المهندسة نادية عبده – نائب المحافظ واللواء فتحى عبد الغنى – السكرتير المساعد والدكتور إبراهيم التداوى – وكيل وزارة التربية والتعليم و مسعود الفقى – مدير عام التعليم الفنى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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