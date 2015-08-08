بالصور.. عزاء ميرنا المهندس وانهيار عائلتها وأصدقائها

أقيم، أمس الجمعة، عزاء الفنانة الراحلة ميرنا المهندس بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بحضور كثيف من أصدقائها من الوسط الفني.

تقبل العزاء للرجال والسيدات عائلتها من شقيقها ووالدتها والعديد من أصدقائها من الفنانين والفنانات.

حضر العزاء العديد من النجوم منهم داليا البحيري وعبير صبري وإيمي سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وراندا البحيري وريم البارودي التي حضرت بصحبة صديقها الفنان أحمد سعد كما حضر أحمد شامي عضو فريق واما والاب بطرس دانيال وأشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا وبشرى والفنان أحمد رزق وماجد المصري ومها أحمد وفريال يوسف وأميرة فتحي وساندي وهنا شيحة ومروة حسين وهند رضا وياسمين جيلاني وسامح الصريطي وعمرو رمزي.

يذكر أن ميرنا المهندس توفيت، مساء الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض بالعناية المركزة بالمركز الطبي العالمي وتم دفنها بمقابر الأسرة بالكيلو 36 بطريق السويس.