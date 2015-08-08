مباشر عودة الدوري الإنجليزي – تشيلسي 2-1 سوانزي..هدفان في دقيقة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وسوانزي سيتي التي تقام في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

- أحداث المباراة

ق30: ويليان حاول أن يرسل عرضية من اليسار اصطدمت الكرة في قدم فيدريكو فيرناندز مدافع سوانزي ثم حولت اتجاها للمرمى وسقطت داخل الشباك.

- تشيلسي يتقدم.

ق29: مونتيرو انطلق بالكرة من اليسار ثم حولها لعرضية رائعة جوميز يعلو الجميع ويسددها برأسه أسفل المرمى تصدى لها كورتوا وارتدت لأيو الذي سددها بيسراه في الشباك.

-سوانزي يسجل التعادل.

ق23: ركلة حرة للبلوز من الجبهة اليسرى سددها أوسكار داخل منطقة الجزاء لم يتابعها أحد وذهبت للشباك.

- تشيلسي يسجل الأول.

ق15: تمريرة سحرية وضعت جوميز منفردا أمام كورتوا راوغ كاهيل ثم سدد الكرة لكن تيري تدخل في اللحظة الأخيرة.

ق12: شيلفي انطلق من الناحية اليمنى ثم أرسل عرضية أرضية امسكها كورتوا بثبات.

ق7: ركلة ركنية للضيوف نفذت مقوسة داخل منطقة جزاء تشيلسي حولها جوميز برأسه لكنها مرت بجوار القائم.

ق3: ويليان أرسل كرة ساقطة داخل منطقة جزاء سوانزي كوستا انطلق في اتجاه الكرة لكن فابيانسكي خرج من مرماه وشتت الكرة قبل أن يسددها مهاجم البلوز.

انطلاق المباراة

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