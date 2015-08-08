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غداً.. جنايات المنيا تنطق بالحكم ضد 119 متهماً من أنصار مرسي

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غداً.. جنايات المنيا تنطق بالحكم ضد 119 متهماً من أنصار مرسي غداً.. جنايات المنيا تنطق بالحكم ضد 119 متهماً من أنصار مرسي

8 أغسطس 2015 | 7:10 مساءً

أرشيفية

تنطق محكمة جنايات المنيا، غداً الأحد، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، الحكم ضد 119 متهماً من أنصار مرسي، في أحداث شغب وعنف وأقتحام قسم شرطة مركز سمالوط.
> وكانت المحكمة أستمعت في جلستها الأخيرة إلى مرافعة الدفاع برئاسة محمد طوسون رئيس هيئة الدفاع عن أنصار مرسي، والذي دفع بتناقض تحريات الأمن ومحاضر الضبط والإحضار ومحاضر الشرطة، وطالب ببراءة جميع المتهمين في القضية.
> وكانت النيابة العامة بالمنيا أحالت 119 متهماً من عناصر الإخوان إلى محكمة الجنايات، بتهم إقتحام قسم سمالوط والتعدي على منشأت شرطية وحكومية، وقتل 2 من عناصر الشرطة خفير وفرد نظامي، وإثارة الشغب والعنف ومحاولة اقتحام مبنى المحكمة الجزيئة ومجلس المدينة، والتظاهر وقطع الطرق والعنف، واثارة أعمال الفوضى، وتكير الأمن والسلم العام، والإنضمام إلى جماعة محظورة.

2015-08-08

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