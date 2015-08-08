أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تحرير ٤ أقباط بعد اختطافهم على يد مجهولين بالمنيا

Google+ Print
تحرير ٤ أقباط بعد اختطافهم على يد مجهولين بالمنيا تحرير ٤ أقباط بعد اختطافهم على يد مجهولين بالمنيا

مديرية امن المنيا

تمكنت الاجهزة الأمنية بالمنيا من تحرير ٤ أشخاص أقباط اصحاب شركة مقاومة حشرات بعد اختطافهم على يد مجهولين وطلب فدية نصف مليون جنيه لإطلاق سراحهم.
> كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من اسر كلا من جرجس إبراهيم عياد ٣٨ سنة، وشقيقه سفين ٣٢ سنة، وهانيبشري قلاده ٤٨ سنة، ومرقص سمير اسعد ٣٢ سنة سائق، يفيد اختطافهم بالقرب من كمين البرشا بملوي على الطريق الصحراوي، اثناء توجههم إلى محافظة أسيوط، وقد تلقت “برال” زوجة احد المختطفين اتصالًا هاتفيًا من مجهولين وطالبا منها دفع مبلغ نصف مليون جنيه لإطلاق سراحهم، وطالب اسر المختطفين الاجهزة الامنية بإعادتهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي، وبالفحص واجراء التحريات تمكن الأمن من إعادتهم إلى ذويهم دون دفع فدية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا