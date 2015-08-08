تحرير ٤ أقباط بعد اختطافهم على يد مجهولين بالمنيا

تمكنت الاجهزة الأمنية بالمنيا من تحرير ٤ أشخاص أقباط اصحاب شركة مقاومة حشرات بعد اختطافهم على يد مجهولين وطلب فدية نصف مليون جنيه لإطلاق سراحهم.

> كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من اسر كلا من جرجس إبراهيم عياد ٣٨ سنة، وشقيقه سفين ٣٢ سنة، وهانيبشري قلاده ٤٨ سنة، ومرقص سمير اسعد ٣٢ سنة سائق، يفيد اختطافهم بالقرب من كمين البرشا بملوي على الطريق الصحراوي، اثناء توجههم إلى محافظة أسيوط، وقد تلقت “برال” زوجة احد المختطفين اتصالًا هاتفيًا من مجهولين وطالبا منها دفع مبلغ نصف مليون جنيه لإطلاق سراحهم، وطالب اسر المختطفين الاجهزة الامنية بإعادتهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي، وبالفحص واجراء التحريات تمكن الأمن من إعادتهم إلى ذويهم دون دفع فدية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.