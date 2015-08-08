التشكيل – مورينيو يحافظ على تشكيل الموسم الماضي أمام سوانزي

يحافظ جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على تشكيلة اللاعبين الذين جلبوا له لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وذلك حينما يواجه سوانزي سيتي.

ويستضيف تشيلسي نظيره سوانزي في ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2016-2015.

وشهد التشكيل تواجد دييجو كوستا على الرغم من الأنباء التي انتشرت في الأيام الأخيرة عن احتمالية عدم لحاقه باللقاء بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وجاء تشكيل تشيلسي كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: ثيبوت كورتوا

في الدفاع: برانيسلاف إيفانوفيتش- جاري كاهيل- جون تيري- سيزار أزبليكويتا

في الوسط: سيسك فابريجاس- نيمانيا ماتيتش- إيدين أزار- ويليان- أوسكار

في الهجوم: دييجو كوستا