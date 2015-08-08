خاص: صور لسعود الدوسري لم تروها من قبل

كان وقع خبر رحيل الإعلامي سعود الدوسري المفاجىء قاسياً على الوسطين الإعلامي والفني، كما على محبيه جميعاً. فقد خطفه الموت باكراً، وهو ما يزال في عزّ شبابه وعطائه، وبانتظاره الكثير ليقدّمه في مسيرته الإعلامية، التي سطّر في أثنائها نجوميّة خاصّة، منذ أن أطلّ عبر الشاشة. عرف الدوسي كصاحب كاريزما خاصّة، وبابتسامته الهادئة التي لا تفارقه. كما تميّز برصانته بطريقة تقديمه لبرامجه. كان لـ"سيدتي" أكثر من محطة معه في مسيرته الإعلامية، وكانت تضيء على نجاحاته، سواء أكان ذلك بتكريمه أكثر من مرة، إثر فوزه في استفتاءاتها السنويّة لمسلسلات وبرامج رمضان، أو بفضل مقابلات تجريها معه. وكان للمجلة أكثر من جولة، رافقته خلالها في رحلة تسوّق وفي منزله، نكشف عنها بالصور.