سلمى حايك تعترف: هوليوود ما عادت تريدني

كشفت النجمة العالمية Salma Hayek عن أنها لا تخطط حالياً للمشاركة في أيّ عمل سينمائي هوليوودي، لأنّ الستوديوهات في هوليوود لم تعد تبدي اهتماماً بالعمل معها، حسب قولها.

هذه الممثلة المكسيكية، اللبنانية الأصل، والبالغة من العمر 48 عاماً، قالت في مقابلة أجرتها على هامش الترويج لفيلمها الأخير "النبي" في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية: "أعتقد أن ستوديوهات هوليوود ما عادت تريدني ولكنني حقيقة لا أهتمّ لذلك".

وعن سؤالها عن كيفية متابعة حياتها الفنية بعد هذا الاعتراف، أكّدت حايك أنها منشغلة بالأعمال الخيرية، كما تتلقى الكثير من العروض التي تدرسها حالياً.

وتابعت سلمى حديثها قائلة: "أنا أحصل على جوائز من أماكن أخرى تقديراً لعملي الإنساني، ولديّ أفلام عديدة، كما أن زوجي يأخذني إلى أماكن عديدة.. هذه هي الأمور التي تشغل حياتي".

يشار إلى أن سمى حايك زارت مؤخراً بلدها الأم لبنان من أجل افتتاح عروض فيلمها "النبي" للأديب جبران خليل جبران، حيث كان برفقتها والدها رجل الأعمال اللبناني سامي حايك ومخرج الفيلم روجر أليس والموسيقي غابريال يارد، إضافة إلى شخصيات سياسية وإعلامية وفنية من لبنان.

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