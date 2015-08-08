دفاع طليق حنان ترك يطالب بجلسة سرية

طالب محامي رجل الأعمال خالد خطاب، طليق الفنانة المعتزلة حنان ترك، أن يكون عرض الاحراز الخاصة بموكله، التي تمّ ضبطها في منزله، في جلسة محاكمة سرية، تلافياً للإحراج.

جاء هذا الطلب ضمن المذكرة التي تقدّم بها محامي المتهم إلى المحكمة. وبالفعل، وافقت المحكمة نظراً لحساسية القضية.

وكان خالد خطاب قد ألقي القبض عليه بعدما تبيّن أنه يُدير منزله لشبكة شواذّ. وتمّ اكتشاف ذلك بعدما تقدّم خالد بنفسه ببلاغ ضدّ الطباخ الخاصّ به، يتّهمه بسرقة مبلغ من المال. وبعد القبض على الطباخ قال إنه لم يسرق المبلغ، بل حصل عليه نظير إقامته علاقة مع خالد، موضحا أنّ خطاب يُدير منزلاً للشواذ.

وبعد الإدلاء بهذه المعلومات ذهب خبراء الشرطة إلى منزل خالد، حيث تبيّن لهم وجود عدد من الأقراص المدمجة (CD) التي تمّ تصوير خالد لها برفقة بعض الرجال في أوضاع غير لائقة.

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