5 ملامح من انتصار مانشستر يونايتد الصعب على توتنام

افتتح مانشستر يونايتد مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز على ملعبه أولد ترافورد على الفريق اللندني توتنام هوتسبر بهدف نظيف أحرزه كايل ووكر مدافع سبيرز في مرماه.

ويقدم.FilGoal.com 5 ملامح من اللقاء.

1 - حراسة المرمى

السؤال الأهم هذا الموسم هو من سيحرس عرين الشياطين بعد استبعاد ديفيد دي خيا إثر أزمة انتقاله لريال مدريد وتشتت ذهنه. واستبعاد فيكتور فالديز واقتراب الدنماركي أندريس ليندجارد من الرحيل. وقلة خبرة الشاب سام جونستون.

دفع لويس فان جال بالأرجنتيني سيرخيو روميرو في حراسة مرمى الفريق بالرغم من عدم مشاركته في المباريات التحضيرية. وتألق روميرو في اللقاء وتصدى لأكثر من كرة خطيرة وأعطى الاطمئنان لدفاعه. وإذا استمر بهذا المستوى قد يهون على جماهير اليونايتد رحيل دي خيا هذا الموسم أو الموسم المقبل.

2 - ماتيو دراميان

الظهير الإيطالي القادم من تورينو قدم مباراة رائعة على الصعيد الدفاعي وأخفى الجهة اليسرى لتوتنهام المكونة من ناصر الشاذلي وبن ديفيز تماما.

تأقلُم دراميان سريعا قد يعالج أزمة كبيرة في خطة يونايتد في السنوات الأخيرة وهي الظهير الأيمن والذي عانى منه الفريق منذ اعتزال جاري نيفيل ولم يفلح ويس براون وجون أوشيه ورافاييل دا سيلفا وأنطونيو فالنسيا في سد تلك الثغرة.

3 - استمرار العقم الهجومي

لم ينجح الفريق في خلق فرص كثيرة على مرمى توتنام الذي ظهر أخطر في معظم أوقات اللقاء. ويكفي أن هدف الفوز كان هدفا عكسيا عن طريق كايل ووكر في مرماه.

تراجع رووني كثيرا لوسط الملعب لبناء الهجمات بعد ظهور ديباي وماتا صانعا الألعاب بعيدا عن مستواهما وظهور أشلي يونج بمستوى متواضع وإرساله للعديد من العرضيات البعيدة في ظل عدم وجود مهاجم صريح في منطقة الجزاء.

4 - بديل دي ماريا

ظهر الهولندي لويس فان جال في لقاء صحفي قبل اللقاء ليؤكد أن الفريق يحتاج لللاعب مهاري خلاق بدلا من دي ماريا الذي رحل عن صفوف الفريق. وظهر ذلك جليا في الثلث الهجومي ليونايتد الذي افتقر للإبداع.

ويملك فان جال أكثر من ثلاثة أسابيع قبل انتهاء موسم الانتقالات لدعم هجومه وأجنحته بدلا من مواجهة نفس مشاكل الموسم الماضي.

5 - أزمة الدفاع

لم يدعم مانشستر دفاعه هذا الموسم حتى الآن. وظهر ثنائي الدفاع سمولينج وبليند مهتزان في بعض فترات اللقاء أمام هجوم توتنام.

كما أفادت تقارير أن فيل جونز أصيب بتجلط بسيط في الدم وسيغيب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل. مؤشر خطر يعيد ذكريات إصابات لاعبي الدفاع في موسم فان جال الأول والتي أدت لانعدام التجانس في أغلب فترات الموسم. مما يجعل دعم الدفاع الآن أولوية بدلا من الوقوع في نفس المشكلة مجددا.

الجانب الإيجابي في الناحية الدفاعية في اللقاء كان مورجان شنايدرلين لاعب الارتكاز الفرنسي المنضم هذا الصيف من ساوثامتون والذي افتك أكثر من كرة خطيرة من لاعبي توتنام كما ساهم في بناء الهجمات بتمريراته المتقنة.