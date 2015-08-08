مصرع سائق ومساعده إثر تصادم شاحنتين جنوب سوهاج‎

لقي شخصين مصرعهم في حادث تصادم بالطريق الزراعي، بسوهاج نتيجة اصطدام سيارة كانوا، يستقلونها بعمود إنارة وسيارة اخرى.

بدأت الواقعة، بتلقي مركز شرطة البلينا إخطارًا؛ بوقوع مصادمة بناحية بني حميل، على الطريق الزراعي الغربي دائرة المركز ووجود متوفين.

وبالإنتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث السيارة رقم 27830 ملاكي قنا قيادة “أحمد طلعت محمود 55 سنة ويقيم بناحية برخيل بدائرة المركز، والسيارة رقم 40655 نقل قنا، قيادة “رأفت عباس زكي” 35 سنة ويقيم بناحية الساحل، دائرة المركز وذلك بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولي وأصطدامه بعمود إنارة والسيارة الثانية.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولي، ومرافقة “سمير عبد المقصود صادق” 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وجرى نقل الجثتين للمستشفى المركزي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.